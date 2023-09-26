السيطرة على حريق مصنع بالقليوبية

نجحت قوات الحماية المدنية في القليوبية في السيطرة على حريق نشب بمصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

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وتمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب، ونجحت في منع امتداده للمناطق المُجاورة.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطاراً من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.