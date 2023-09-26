وكيل تعليم قنا يتابع استلام منحة بيت الزكاة للأيتام والغير قادرين

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، استلام منحة بيت الزكاة بالأزهر الشريف للأيتام والغير قادرين من الطلاب من الصف الاول الابتدائي الى الصف الثالث الاعدادى، وذلك بمدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية المشتركة.

و اوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ان مبادرة بيت الزكاة والصدقات المصري بجميع المدارس، ضمن البرتوكول الموقع بين وزراة التربية والتعليم والأزهر الشريف تهدف إلي توفير المستلزمات الدراسية للطلاب الايتام، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يتم من خلال المبادرة توزيع مستلزمات المدارس علي الطلاب الايتام وادخال البهجة والسرور عليهم في بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف ان المبادرة تستهدف توزيع عدد 1500 شنطة مدرسية، وجاكت، وحذاء، ومستلزمات دراسية على الطلاب بجميع الإدارات التعليمية وبالتنسيق مع الشيخ تاج أبو الوفا مدير مديرية اوقاف قنا انطلاقا من الدور المجتمعي والإنساني للأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور مدير ادارة المشاركة المجتمعية وأسامة قدوس مدير ادارة العلاقات العامة وموجهى التربية الأجتماعية الأوائل بجميع الإدارات التعليمية وأحمد هادى مدير ادارة المدرسة .