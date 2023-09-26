وزير الرياضة التنزاني في ضيافة الأهلي

استقبل العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء بمقر الأحمر بالجزيرة وفدًا من دولة تنزانيا برئاسة الدكتور داماس ندومبارو، وزير الرياضة والثقافة، وبرفقته نييما سيزا، رئيس المجلس القومي للرياضة، إلى جانب وفد رفيع المستوى من وزارة الرياضة والسفارة التنزانية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون والاستثمار بين الأهلي والجانب التنزاني في المستقبل القريب.



واصطحب العامري فاروق وزير الرياضة والوفد التنزاني المرافق له في جولة تفقدية داخل مقر الأهلي بالجزيرة، في حضور خالد مرسي، مدير مقر النادي بالجزيرة، ووفد من الإدارة التنفيذية بالنادي تفقد خلالها دولاب البطولات، والمبنى الإداري، وملاعب الإسكواش، ومجمع حمامات السباحة وصالة الأمير عبدالله الفيصل، وملعب التتش، والنصب التذكاري.

وتحدث الدكتور داماس ندومبارو عن أوجه التعاون وآفاق للاستثمار بين الأهلي وقطاع الرياضة في تنزانيا، من خلال تعزيز شراكة تتيح للأهلي إنشاء أكاديميات للكرة وتبادل الخبرات الإدارية والرياضية بين الجانبين.



كما حرص ندومبارو على توجيه الدعوة إلى مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لزيارة تنزانيا، على هامش مباراة الأهلي وسيمبا الشهر المقبل في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، لمواصلة بحث ملف التعاون والاستثمار على نطاق أوسع ولتفعيل بروتوكولات تخدم الطرفين في المستقبل.

إهداء درع وعلم النادي ..

وأهدى العامري فاروق درع وعلم النادي إلى وزير الرياضة التنزاني، الذي أبدى سعادته بزيارة الأهلي للمرة الأولى وبحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أنها خطوة مهمة لتفعيل أطر التعاون الرياضي والاستثماري مع النادي الرائد في القارة الأفريقية.

وفي نهاية فعاليات الزيارة نقل العامري فاروق رسالة ترحيب خاصة من محمود الخطيب، رئيس النادي للوفد التنزاني، متمنيًا أن تؤتي الزيارة ثمارها وتخدم أهداف الطرفين وتسهم في تعزيز سبل التعاون بين مصر وتنزانيا في قطاع الرياضة والاستثمار.