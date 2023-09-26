بعثة يد الأهلي تصل الكونغو استعدادًا لبطولة أفريقيا

وصلت صباح اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي إلى الكونغو برازافيل ، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 7 أكتوبر القادم.





وتأتي البعثة الحمراء برئاسة خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.

بينما تضم بعثة سيدات يد الأهلي ..

كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي