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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة يد الأهلي تصل الكونغو استعدادًا لبطولة أفريقيا

يد الأهلي
يد الأهلي

وصلت صباح اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي إلى الكونغو برازافيل ، استعدادًا لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 7 أكتوبر القادم. 
 

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وتأتي البعثة الحمراء برئاسة  خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.
ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.                     

بينما تضم بعثة سيدات يد الأهلي ..

 كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي

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