مدرب النصر يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة أحد

أعلن المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي، السبب وراء غياب الأسطورة كريستيانو رونالدو عن لقاء أحد في دور الـ 32 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

حقق النصر الانتصار على نادي أحد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وتساءل الجمهور عن سبب غياب كريستيانو رونالدو عن العالمي بالرغم من مشاركة باقي العناصر الأساسية في اللقاء.

كاسترو يكشف سبب غياب رونالدو عن لقاء أحد:

وقال المدرب البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر، إن السبب وراء غياب رونالدو عن لقاء أحد هو بسبب ضغط المباريات التي عانى منها العالمي مؤخرًا، كما أنه فضل إراحة مهاجمه ومنح الفرصة للاعبين آخرين حتى لا يتأثر الفريق بضغط المواجهات في بطولة الدوري.

مباراة النصر المقبلة ستكون أمام فريق الطائي في الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

يحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، جمعها من الانتصار في خمس مواجهات وخسارة لقاءين، ويمتلك العالمي أقوى خط هجوم بـ 22 هدفًا.