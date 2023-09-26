الخميس.. يوم طبي بنادي الشرقية ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الشرقية الرياضي، قيام حملة كيان شباب وطن للريادة والتنمية، بتنظيم يوم طبي ضمن مبادرة 100 يوم صحة، للعاملين بالنادي وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية برعاية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

وأوضحت اللواء أميرة فؤاد، رئيسة لجنة المرأة بكيان شباب وطن للريادة والتنمية، أنه تقرر تنظيم يوم طبي يوم الخميس القادم الموافق 28/9 بنادي الشرقية، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة، وضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن فاعليات اليوم الطبي ستكون داخل قاعة الشهيد أحمد المنسي بالنادي، وسيتم توقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات وإجراء التحاليل الطبيه للعاملين بالنادي ولاعضاء الجمعية العمومية، وذلك بالمجان.

ونوهت إلى أنه سيتم تنظيم حملة للتبرع بالدم، بداية من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً من ذات اليوم، داعية الجميع الراغبين في الكشف الطبي؛ الحضور والمشاركة في الموعد المحدد.