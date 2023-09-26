ريال مدريد يحدد خليفة أنشيلوتي

حدد ريال مدريد خليفة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الإسباني، بعدما ساءت نتائج الفريق تحت قيادته خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن تشابي ألونسو، لاعب ريال مدريد السابق والمدير الفني لباير ليفركوزن، سيكون المدير الفني للريال خلال الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن اختيار ألونسو جاء بناءًا على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المدرب الإسباني، والتي أظهرها مع الفريق الألماني خلال الموسمين الماضيين.

وكانت نتائج ريال مدريد خلال الموسم الحالي قد شهدت تذبذبًا، حيث تعرض للخسارة من نظيره أتلتيكو مدريد خلال المباراة الماضية بالدوري الإسباني، كما كان الفريق يعاني أمام الفرق التي يواجهها.

في سياق متصل، أعلن ريال مدريد في بيان رسمي له عن إصابة جولر مرة أخري، بعدما تعافي من الإصابة الأولى التي تعرض لها.

وكشف ريال مدريد عن أن تعرض اللاعب التركي لإصابة في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب تحت إشراف الطاقم الطبي.

الجدير بالذكر أن جولر انتقل لصفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من فناربخشة التركي.