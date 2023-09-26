تشكيل الأهلي لمواجهة العين في كأس خادم الحرمين

أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة العين اليوم في دورالـ 32 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها على ملعب ستاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.

تشكيل الأهلي لمواجهة العين في كأس الملك

يقود فراس البريكان هجوم الراقي لمواجهة العين ومعه روبيرتو فيرمينيو وفرانك كيسية، بطريقة لعب 4-3-2-1، والتي تتكون من:-

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي وروجير إيبانيز وميريح ديميرال وسعد بالعبيد.

خط الوسط: فرانك كيسية ومحمد المجحد وجابري فيجا.

خط الهجوم: سميحان النابت وروبيرتو فيرمينيو وفراس البريكان.

تنطلق مواجهة الأهلي أمام العين اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهره ومكة المكرمة على ملعب الملك سعود الرياضية بالباحة.