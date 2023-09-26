ريال مدريد يصدم جماهيره بشأن جولر

سادت حالة من الحزن لدي الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما تعرض التركي أردا جولر لإصابة ثانية، بالأمس الأثنين.

وكان ريال مدريد قد كشف في بيان رسمي له قبل بداية الموسم إصابة جولر، ليبدأ في التعافي منها، لكنه تعرض لإصابة ثانية خلال التدريبات.

وتلقت جماهير ريال مدريد نبًأ سيئًا بإصابة جولر مجددًا خلال الفترة المقبلة فور عودته للتدريبات، بعد تعافيه من الإصابة الأولي التي تعرض لها.

وأعلن ريال مدريد عن أن إصابة جولر في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر، بعد الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب تحت إشراف الطاقم الطبي.

ولم يقوم ريال مدريد بالكشف عن المدة التي سيغيب عنها جولر عن الملاعب، لكن حالته في مازالت في مرحلة التقييم.

الجدير بالذكر أن جولر انتقل لصفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من فناربخشة التركي.