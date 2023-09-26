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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مصطفى محمد: تدربت كثيرا على هدفي أمام لوريان

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أكد مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي أنم مازال يتطلع إلى تقديم المزيد مؤكدا أن النجاح يحتاج إلى كثير من العمل ولا يتحقق بسهولة.

قال مصطفى محمد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النادي الفرنسي، أن النجاح لا يأتي بسهولة أو بالصدفة، كل شئ بالتدريب والعمل، مضيفا أنه تدرب كثيرا على هدفه في شباك لوريان، بعدما تدرب على تسديد الكرات الثابتة وركلات الجزاء.

وتابع حديثه أن ما يعبني حماس الجماهير، لأنها تقدر دائما اللاعب الذي يقدم 100% من مستواه، مضيفا أنه يحاول بشكل دائم بذل قصارى جهده.

وواصل أن يشكر زملاءه على المساعدات التي يقدمونها له، الجماهير ترى أن اللاعب الذي يقدم كل ما لديه لخدمة ناديه، تقدره وتثق به، وتبقى العلاقة جيدة والدعم الدائم.

وتابع أنه لم يحقق شئيا بعد، ولديه أفضل من ذلك، دائما ما اسعى لتسجيل الأهداف أكثر، وطموحنا احتلال مركز جيد في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

سجل مصطفى محمد 5 أهداف هذا الموسم حتى الأن ليأتي ثانيا في قائمة الهدافين بالدوري الفرنسي، خلف مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي يملك في جعبته 7 أهداف.

ويحتل رفقاء مصطفى محمد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق الانتصار مرتين والخسارة مثلهما، والتعادل في أثنين أيضًا.
 

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