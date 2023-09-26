قررت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين كونا تشكيلا عصابيا بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم للحصول على أموالهم في المنيا وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

قرار جديد ضد عصابة موظفي البنوك المزيفة في المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام حاصلين على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا؛ بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهما موظفين خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتوائهما على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يوما على ذمة التحقيق

كما قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل رخام لسرقة سيارته.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من عامل رخام بغياب شقيقه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.