نشرة الحوادث| سقوط عصابة النصب على المُواطنين.. وحبس المتهم بإنهاء حياة ربة منزل

يرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت على مدار اليوم السبت وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

الإيقاع بتشكيل عصابي للنصب علي المُواطنين ببني سويف



تمكنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي ببنى سويف تخصصوا فى إرتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا بمديرية أمن بنى سويف، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للترويج عن بيع هواتف محمولة بالتقسيط وبأسعار مخفضة، واستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الهواتف، والتحصيل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (4 هواتف محمولة - 8 شرائح لهواتف المحمول- مبلغ مالى - كمية من مخدرى "الهيروين - الآيس")، وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود (2 محفظة إلكترونية بهما رصيد مالى كما تبين إدارتهم ل10 حسابات على موقع "فيس بوك" وتطبيق "واتس آب" المستخدمين فـى إرتكاب جرائمهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم 24 واقعة نصب بذات الأسلوب، لتحقيق مكاسب مالية وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد التعاطى.



أوهمهم بتسهيل رحالات العمرة.. حبس متهم بالنصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص في النصب على المواطنين وإيهامهم بتسهيل رحالات السفرة لأداء مناسك العمرة.

النصب على المواطنين

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على عاطل تخصص في أمور النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تيسير سرفرهم لأداء مناسك العمرة.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم وتحريز المضبوطات التي عثرت بحوزة المتهم، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير وتسهيل سفرهم لآداء مناسك العمرة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث القاهرة قيام (عاطل - مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لآداء مناسك العمرة وإيهامهم بــقدرته على توفير تأشيرات عمرة وحجز تذاكر طيران وإقامة لهم بأسعار مميـــزة "على خلاف الحقيقة" وذلك بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على رسائل نصية ومحادثات صوتية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى، كما أمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم (مقيم بمحافظة الشرقية) وبسؤاله قرر قيام المتهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه بزعم تسفيره وزوجته لأداء مناسك العمرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



وفاة و إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة وأصيب 8 آخرين، إثر تعرضهم لـ حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب مدخل مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة أسفر الحادث جثة ومصابين.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 8 آخرين جميعهم عمال مزارع مصابين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

حبس المتهم بإنهاء حياة ربة منزل في أسيوط

قرر المحامي العام الأول لنيابات أسيوط حبس "س.ع" 63 سنة موظف بالمعاش ومقيم في مدينة أسيوط لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة استدراج ربة منزل وطعنها عدة طعنات أودت بحياتها ورمي جثتها في مجرى مائي بسبب خلافات مالية. تم تكليف البحث الجنائي بمواصلة التحقيقات والطب الشرعي بإعداد تقرير التشريح.

وأفادت مديرية أمن أسيوط بأن الجهات الأمنية تمكنت من العثور على جثة ربة منزل في أحد المجاري المائية بأسيوط بعد تلقي بلاغ لقسم شرطة اول اسيوط.

وبعد إجراء التحقيقات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم هو موظف بالمعاش وتم ضبطه واعترف بارتكاب الجريمة بسبب اقتراضه مبالغ مالية من الضحية ومطالبتها بسدادها.

قام المتهم بإستدراج الضحية واعتدى عليها بسلاح أبيض وألقى جثتها في المجرى المائي المذكور وتم ضبط السيارة المستخدمة في الجريمة.