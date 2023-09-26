الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ناصر أبو طاحون رئيسا للجنة نقابة الصحفيين بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الكاتب الصحفي الكبير ناصر  ابو طاحون برئاسة لجنة نقابة الصحفيين بالغربية بأغلبية ساحقة


وكانت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي قد أجرت انتخابات اللجنة بحضور وإشراف الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة والكامل الصحفي هشام يونس وكيل النقابة بحضور الجمعية العمومية للصحفيين بالغربية.


وترشح علي منصب رئيس اللجنة الزملاء ناصر ابو طاحون وسامح وهبي وفاز ابو طاحون بأغلبية مطلقة بعدد 17صوتا مقابل 4 أصوات للزميل سماح وهبي.

 
وفاز بمنصب الوكيلين بالتزكية الزملاء غريب الدماطي ومصطفي الشرقاوي.

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