شريف منير يعلن طلاقه عن زوجته لورا.. حذف المنشور يثير الشكوك

أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته لورا خلال الساعات السابقة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأثار جدلًا واسعًا بسبب تراجعه عن المنشور وحذفه من حسابه.

انفصال الفنان شريف منير عن زوجته لورا

نشر شريف منير بوست علي إنستجرام ليعلن فيه انفصاله عن زوجته لورا متمنيا لها الخير في حياته، قائلًا: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب واتمنى لها كل الخير ".

شريف منير ولورا

شرف منير يحذف منشور إعلان الإنفصال عن زوجته لورا

والغريب في الأمر أنه قام شريف منير بحذف المنشور بعد دقائق؛ ليفسر البعض أنه قد تراجع عن قراره أو أنه يُفضل أن يكون الأمر شخصي.

ويُذكر أن الفنان شريف منير قد نشر صورة منذ يومين فقط مكتوب عليها "ستُفرج"، وربطه البعض أن هذا البوست متعلق بعلاقته المتوتره بزوجته لورا.

شريف منير وبناته وحفيدته

ويُعرف الفنان شريف منير علي حرصه بعدم الحديث عن زوجته لورا حتى بعد خروجها على منصات السوشيال ميديا قبل أشهر وحديثها عن وجود خلافات مع بناتها اللاتي ابتعدن عنها وفضلن الإقامة مع والدهن.



لورا عماد هي الزوجة الثانية للفنان المصري شريف منير، حيث توفيت زوجته الأولى السيدة ناهد بعد أن أصيبت بمرض السرطان، حيث أنجب منها الإعلامية أسما شريف منير، ليعلن شريف منير بعدها زواجه من صديقتها الفنانة لورا عماد.