استمرار انقطاع الكهرباء خلال اجازة عيد الاضحى.. ايه الحكاية

انقطاع الكهرباء.. يبحث الكثير عن موعد انتهاء قطع الكهرباء ووقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر نهائيا، وذلك خلال اجازة عيد الاضحى المبارك.

وردت الحكومة حول وقف قطع الكهرباء وتعليق خطة تخفيف الأحمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى نهاية الأسبوع.

قطع الكهرباء في عيد الأضحى

في هذا السياق، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في تصريحات تليفزيونية الأربعاء الماضي، قائلا: لم يتم دراسة هذا الموضوع حتى الآن، وإذا تم اتخاذ خطوة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها على الفور، وهو ما لم يعلن عنه رسميا.

قطع الكهرباء

وكشف المستشار محمد الحمصاني، آخر مستجدات قرارات الحكومة حول التصدي لسارقي الكهرباء، موضحًا موقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في عيد الأضحى.

وقال الحمصاني، إن هناك أهمية كبيرة من جانب الحكومة لتحسين أوضاع الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة، مضيفا: نعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء بمواجهة سارقي الكهرباء، ومن المخطط أن يتم إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء رسميا في مصر 2024 ، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري وضع خطة لإنهاء تخفيف الأحمال.