رياض المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى فلسطين

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير رياض المالكي تسلم نسخة من اوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية والقنصل العام في القدس غير مقيم لدى دولة فلسطين.

ووصف وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، زيارة سفير السعودية نايف السديري لفلسطين بالمحطة التاريخية.

وأوضح المالكي، خلال لقائه بمقر الوزارة برام الله السفير السعودي، خلال تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة وقنصلاً عاماً في مدينة القدس غير مقيم لدى دولة فلسطين، أن هذه الزيارة مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأشاد المالكي، بعمق العلاقات التاريخية والأخوية المتجذرة التي تربط البلدين، مثمناً في الوقت ذاته المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق الفلسطينيين الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة.

كما أشار إلى الجهود التي بذلتها المملكة على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك، ودورها الطليعي من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

السديري يشيد بصمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

من جانبه، أعرب السفير السديري عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة فلسطين وبجوده في بلده فلسطين، وحيا صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني.

وأشار السديري إلى أنه سيبذل قصارى جهوده لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

كما أكد على مواقف المملكة التاريخية الأخوية الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية.

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