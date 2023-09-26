وفد سعودي رسمي يصل إلى فلسطين في أول زيارة منذ عقود

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عقود، وصل وفد سعودي رسمي، اليوم الثلاثاء، إلى الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين برئاسة نايف بن بندر السديري، الذي تم تعيينه سفيرا فوق العادة مفوضا (غير مقيم) في أغسطس.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري، بمقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادات الفلسطينية.

وتعتبر زيارة الوفد الذي وصل عبر جسر الملك حسين (اللنبي)، الذي تسيطر عليه إسرائيل، الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو التاريخية.

وقال السفير نايف السديري إن هذه الخطوة مهمة، ولها دلالات كبيرة على حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في دولة فلسطين.

وأضاف "هذه الخطوة لها تبعات تفيد الفلسطينيين في تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات؛ سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ونتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل".

ومن جانبه، قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، إنه سيتم خلال الفترة القريبة ترتيب مراسم رسمية يقوم خلالها السفير السعودي بتقديم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس محمود عباس.

محطة تاريخية مهمة

كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بالزيارة التي سيقوم بها سفير المملكة العربية السعودية، القنصل العام في القدس نايف السديري لدولة فلسطين.

واعتبرت الخارجية، هذه الزيارة «محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة».

وكان السديري وهو السفير السعودي المقيم لدى الأردن، قدم نسخة من أوراق اعتماده في 12 أغسطس، كسفير فوق العادة مفوضا وغير مقيم في الأراضي الفلسطينية وقنصلا عاما في مدينة القدس، إلى مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي في مقر السفارة الفلسطينية في عمّان، بحضور السفير الفلسطيني عطا الله خيري، وفقا لبيان صدر عن السفارة السعودية في عمّان آنذاك.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: