فلسطين تُرحب بزيارة السفير السعودي وتعتبرها محطة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية

رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بزيارة سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين (غير المقيم) القنصل العام في القدس نايف السديري ، إلى الأراضي الفلسطينية، المقرر لها غدا وبعد غد.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في بيان صحفي "نُرحب بسفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، الذي سيقدم خلال أيام، أوراق اعتماده الرسمية أمام الرئيس محمود عباس.

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، هذه الزيارة "محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وثمنت الوزارة مُجددًا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.