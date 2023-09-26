السيسي يوجه بإنشاء 100 مدرسة جديدة بتكلفة 15 مليار جنيه

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 100 مدرسة جديدة بمواصفات مميزة تدخل الخدمة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه.

وأكد الرئيس السيسي: “أن أي زيادة في الإنفاق على التعليم حتى لو وصل لـ200 مليار جنيه، لن يكفي الزيادة السنوية في أعداد التلاميذ في التعليم الأساسي، عندنا 25 مليون نسمة في مراحل التعليم المختلفة سنويا في حاجة إلى تريليون جنيه”.

وقال: "الناس تقول درسنا وتخرجنا من الجامعات ولا نجد عملًا، أو العمل المتاح نحن غير مؤهلين له ، ومصر في حاجة إلى تقديم تعليم يتوافق مع متطلبات سوق العمل".

وواصل: "نحن في حاجة إلى رقم ضخم يتماشى مع الأعداد الغفيرة للطلاب الجدد بشكل سنوي، لازم تعرفوا يا أهل مصر حجم الإنفاق المطلوب كام ، وكلامي له تأثير في النهاية على مجتمعنا وشكل الدولة المصرية وتقدمها، وطبق هذه الأعداد على قطاع التعليم والصحة وكل القطاعات الخدمية التي لا تستطيع أن تلبي احتياجات النمو السكاني، وهو سبب شعور الناس بعدم الرضا".

أكبر تحدٍ يواجه تطوير التعليم وإضافة أبنية تعل يمية جديد ة

وأضاف أكبر تحدٍ يواجه تطوير التعليم وإضافة أبنية تعليمية جديدة، هي الزيادة السكانية، فالدولة المصرية لديها 750 ألف نسمة يلتحقون بالتعليم الأساسي سنويًا، قائلا: "محدش سأل نفسه هل الدولة قادرة على مواجهة هذا التحدي أم لا".

وتابع: "لازم نقول الكلام دا للناس وتسمعه مننا بمنتهى الوضوح ، الفكرة ليست عمل مدرسة أو فصل دراسي، لكن هل أقدر أعمل تشغيل مناسب يخرج منتج تعليمي جيد من أبنائنا وبناتنا خلال هذه المرحلة المهمة".

وقال إن هناك تطور مهم حدث في ملف التعليم خلال الثماني سنوات الماضية ، يكشف حجم استثمار الدولة في قطاع التعليم ، بالتزامن مع مواجهة الدولة المصرية لتحديات كثيرة خلال هذه الفترة.

طفرة في التعليم بمختلف مراحله

وأضاف أن الدولة المصرية تُجابه إرهاب وتطرف ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية صعبة لتحقيق الاستقرار، لكن بالرغم من ذلك حققنا طفرة في التعليم بمختلف مراحله، قائلا: يجب أن يعرف المواطن حجم الإنفاق الذي تم في البنية التعليمية جنبا إلى جنب مع مجابهة الإرهاب.

جاء ذلك خلال جلسة بناء الإنسان مع رؤساء الجامعات المصرية.