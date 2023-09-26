تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الخلود .. رومارينهو يقود الهجوم

استقر المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي نونو سانتو على تشكيلة الفريق الأساسية التي سيدفع بها في مواجهة اليوم ضد الخلود في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويستعد فريق الاتحاد تحت قيادة المدير الفني نونو سانتو لخوض مواجهة مصيرية ضد الخلود، حيث ترفع كتيبة النمور شعار لا بديل عن الفوز لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16.

ويتسلح فريق الاتحاد بالقوة الضاربة للفريق لحسم التأهل بعد تأكيد الأنباء أمس على جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا.

تشكيل الاتحاد أمام الخلود :

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: عمر – لويز فليبي – حسن كادش

الوسط: مدالله - فابينهو - كانتي - الشنقيطي

الهجوم: كمارا - رومارينهو – العمري

ومن المتوقع أن يدفع المدرب نونو سانتو ببنزيما كلاعب بديل في المباراة، وفقًا لمجريات اللقاء، من أجل الحفاظ عليه خوفًا من تجدد إصابته.

موعد مباراة الاتحاد والخلود والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة الاتحاد ضد الخلود في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد نادي الحزم، وستذاع عبر قناةSSC1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد حسين.