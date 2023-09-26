موعد مباراة الاتحاد والخلود اليوم في كأس الملك والقناة الناقلة والمعلق

تقدم لكم بوابة الوفد موعد مباراة الاتحاد والخلود اليوم والتي ستجمع الفريقين في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" والقناة الناقلة والمعلق.

ويستعد فريق الاتحاد تحت قيادة المدير الفني نونو سانتو لخوض مواجهة مصيرية ضد الخلود، حيث ترفع كتيبة النمور شعار لا بديل عن الفوز لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16.

ويتسلح فريق الاتحاد بالقوة الضاربة للفريق لحسم التأهل بعد تأكيد الأنباء أمس على جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيما للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي لحقت به مؤخرًا.

على الجانب الأخر يدخل فريق الخلود المباراة على أمل تحقيق مفاجأة قوية بإقصاء النمور والتأهل للدور التالي، لكن مهمة الفريق ستكون في غاية الصعوبة أمام فريق الاتحاد المدكك بالنجوم.

موعد مباراة الاتحاد والخلود والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة الاتحاد ضد الخلود في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد نادي الحزم، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد حسين.

وفي نفس التوقيت ستقام مباراة الفيصلي ضد الطائي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وستذاع عبر SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق عبد العزيز السير.