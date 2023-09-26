دمياط توافق على تطبيق اجراءات انتظام الصفوف الأولي بالعام الدراسي الجديد

اكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وافقت على بدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس ذات الفترتين يوم السبت الموافق 30سبتمبر2023، على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الأحد الموافق 1/10،2023.

وبدء الدراسة بالصفوف الأولى للمراحل KG1 والأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي بالمدارس ذات الفترة الواحدة يوم الأحد الموافق 1/10/2023، على أن تنتظم الدراسة بجميع الصفوف الدراسية بالمدارس يوم الاثنين الموافق 2/10/2023.

وأوضح عبد الرؤوف، أنه جاء ذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 20/9/2023 في إطار الاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد في ضوء حرص الوزارة علي سلامة أبنائنا الطلاب والعمل علي تهنئة المناخ الآمن

وفي هذا الصدد أهدى وكيل تعليم دميـاط، أطيب الأمنيات للدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 م، معربًا عن شكره وتقديره لما تبذله من جهد بناء وملموس للإرتقاء بالتعليم بمحافظة دمياط متمنيا لسيادتها دوام التوفيق والمزيد من النجاحات.