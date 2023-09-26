الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة مايوركا في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

يعتمد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة على هذا التشكيل في لقاء ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء  ضمن منافسات الجولة الـ7 في الدوري الإسباني.

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ريال مايوركا يستضيف برشلونة في الدوري الإسباني .. اليوم

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني 

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كوندي، أراوخو، بالدي.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، روميو، جافي.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

موعد مباراة  برشلونة وريال مايوركا  في الدوري الإسباني 

تبدأ مباراة برشلونة وريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء 26 من شهر سبتمبر 2023 ، في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 10.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و ريال مايوركا 

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت 3  الناقل الحصري للمباراة  عبر البث الفضائي المشفر.

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