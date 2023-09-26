ريال مايوركا يستضيف برشلونة في الدوري الإسباني .. اليوم

يستضيف ريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء نظيره برشلونة على ستاد إيبيروستار ضمن منافسات الأسبوع السابع في الدوري الإسباني في الموسم الجديد.

اقرأ أيضًا..

يدخل برشلونة لقاء ريال مايوركا بمعنويات مرتفعة عقب تصدرة ترتيب الدوري الإسباني ومدافعه على لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي .

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كوندي، أراوخو، بالدي.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، روميو، جافي.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

تبدأ مباراة برشلونة وريال مايوركا مساء اليوم الثلاثاء 26 من شهر سبتمبر 2023 ، في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 10.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و11.30 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة و ريال مايوركا

تذاع المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت 3 الناقل الحصري للمباراة عبر البث الفضائي المشفر.