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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

49 ثانية ترويجية لمسلسل Griselda الجديد (شاهد)

مسلسل Griselda
مسلسل Griselda

اطلقت منصة  نتفليكس أول تريللر ترويجى لـ مسلسلها الجديد "Griselda"، الذي تلعب فيه الفنانة صوفيا فيرجارا دور جريزيلدا بلانكو، والذى وصلت مدته إلى 49 ثانية، واحتوى على لقطات تشويقية للعمل الجديد المنتظر.

مسلسل Griselda 

كما شاركت فيرجارا أيضًا في الإنتاج التنفيذي وتأليف العمل إلى جانب كل من إريك نيومان "Narcos" والمخرج أندرياس بياز، ويتألف المسلسل من ست حلقات وسيتم عرضه على منصة نتفليكس خلال شهر يناير 2024،  يتناول مسلسل "Griselda" حياة سيّدة الأعمال الكولومبية الطموحة والذكية "جريزيلدا بلانكو"، الأم المتفانية التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات ربحًا في التاريخ، وتمتعت بلانكو بسحر خاص وقوة وحشية، جعلاها قادرة على التوفيق بين العمل ودورها كأم بكل سلاسة، لتشتهر فيما بعد باسم "العرابة".

 

أبطال مسلسل Griselda 

مسلسل Griselda  من إخراج أندرياس بياز، ومن تأليف إنجريد إسكاجيدا، ودوج ميرو، وإريك نيومان، وبرينا كوف، وكيسي باباس، وتوري مير، وألفريدو سبتين، وجينا لوسيتا مونريال، وجيوفانا سركيس، وكارلو برنارد.

 

ويقوم ببطولة مسلسل Griselda الجديد كل من صوفيا فيرجارا (جريزلدا بلانكو)، ألبرتو جويرا (داريو سبولفيدا)، كريستيان تابان (أرتورو ميسا)، مارتن رودريغيز (ريفي أيالا)، جوليانا أيدن مارتينز (جون هوكينز)، فانيسا فرليتو (كارمن جوتيريز).

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