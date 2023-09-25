برشلونة يعلن التعاقد مع نجل أسطورته السابق

أكدت صحيفة سبورت الكاتالونية ان نادي برشلونة الاسباني قد وقع تعاقد طويل الأمد مع نجل اسطورته السابق ونجم منتخب هولندا باتريك كلويفرت ولم تحدد الصحيفة مدة التعاقد بين برشلونة والنجم الهولندي الصاعد .

وقالت الصحيفة ان مسئولي برشلونة قد فضلوا التعاقد مع شين كلويفرت بمجرد وصوله الى سن ١٦ عاما وبالتالي بات في امكانه التوقيع على عقد قانوني وفقا للقواعد التي وضعها الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا .

واشارت الصحيفة ان شين كلويفرت الذي يلعب كجناح مهاجم وليس كمهاجم تقليدي مثل والده قد برز في صفوف لاماسيا وهي أكاديمية الاعبين الشباب داخل نادي برشلونة منذ انتقاله الى برشلونة قادما من نادي باريس سان جيرمان وهو في التاسعة من عمره وهو يلعب حاليا ضمن صفوف منتخب هولندا للناشئين .

يذكر ان باتريك كلويفرت ( الأب ) لعب لبرشلونة ستة مواسم متتالية منذ انتقاله الى البارسا قادما من صفوف الميلان الايطالي عام ١٩٩٨ وخلال تلك الفترة سجل مع برشلونة ١٢٢ هدفا في ٢٥٧ مباراة لعبها للبلوجرانا.