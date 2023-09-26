كتلة جليدية تسقط من طائرة وتدمر سقف بيت سيدة بريطانية

تفاجأت كارلا جورج، خبيرة الجرائم، بفاجعة سقوط كتلة جليدية ضخمة من طائرة على سقف منزلها في مدينة بنبري البريطانية أحدثت فجوة كبيرة، واكتشفت ذلك عندما سمعت دويًا هائلًا .

اكتشفت كارلا، العاملة بفريق لجنة التحقيق المستقبلة التابعة والمعنية بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان، أنّ ما حصل كان بسبب سقوط قطعة جليدية ضخمة سقطت على السقف، وحدث ذلك وهي تجري مكالمة عمل بمنزلها، ونجت من الموت بأعجوبة كبيرة، بحسب جريدة الديلي ميل البريطانية, وتتصل برجال الإطفاء وتخبر أحدهم بما حدث قالت كارلا: «أعمل في غرفة مكتبي وسمعت صوت انفجار مدوي قوي، أنا استخدام الغرفة للتخزين، فاعتقدت في أول الأمر أنها الصناديق المخزنة، ولكني رأيت الباب مفتوحًا والسقف منفصلًا وساقطًا، أصابني الذهول»، وأكد رجال الإطفاء في أوكسفوردشاير أنه تم استدعاؤهم إلى منزل كارلا الأسبوع الماضي، وبالفعل الحفرة ناجمة عن كتلة كبيرة من الجليد سقطت من السماء.

أُصيب كارلا بحيرة من أمرها، إذ كنت في حالة صدمة، وتابعت: «استغرقت كتل الجليد يوما كاملًا حتى اختفت وذابت تمامًا»، وبعد ذلك اتصلت بشركات التأمين لتقييم الأضرار»، فعلى الرغم من تغطيته مؤقتًا بغطاء من القماش المشمع، إلا أن السقف سيحتاج إلى إصلاح كامل.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطاني، في تقرير لها، إنه يتم الإبلاغ عن 25 حادثة «سقوط جليد» كل عام من 2.5 مليون رحلة جوية، لافتة إلى أنّ السيناريو الأكثر ترجيحًا هو وجود مياه في حجرة الهيكل السفلي للطائرة عند إقلاعها والتي تتشكل إلى جليد وتظل ككتلة أثناء التحليق على هذا الارتفاع الهائل.