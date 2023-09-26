الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات تأهيلية واستشفائية للاعبين في مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة أمس أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

خاض هذه المجموعة بعض  التدريبات التأهيلية الخفيفة بجانب عمليات الاستشفاء ضمن برنامج موضوع  لهم من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. 

 منح علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق والذي قاد هذه الفقرة، اللاعبين تعليمات خصوصًا من أجل تجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

 كان الزمالك تعادل مع المقاولون في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين إيجابًا بهدف لكلاهما. 

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