الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء إجراء القرعة العلنية لتسكين عملاء جمعية الأمل بالعبور الجديدة

جهاز العبور
جهاز العبور

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14 /9/ 2023، وطبقًا لشرائح المساحات من (209م2 - 267م2 – 500م2) بنطاق جمعية الأمل "سابقًا".

 

 نوه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أن بداية الحضور في 10 صباحًا، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهًا عن أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الـ12 ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

 

 في سياق آخر، أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، جولة تفقدية ضمن الجولات التفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الخامس (R5)، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة.

 

 أوضح المهندس شريف الشربينى، أن مشروع الحي السكني الخامس R5 بمساحة ٨٨٥ فدانًا، ويضم ٢٢ ألف وحدة سكنية منها منطقة فيلات، حيث يجرى تنفيذ الحي  طبقًا للطراز المعماري الخاص بوسط البلد، القاهرة الخديوية، ممزوجًا بالطراز الفرنسي الحديث، ويسمي جاردن سيتي الجديدة.

 

  الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من المشروع:

 كما عقد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعات موسعة عدة مع شركات عدة تم إسناد أعمال التنفيذ لها، وذلك بمواقع العمل، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من المشروع.

 

 كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تنسيق الموقع العام بالحي، مشددًا على إنهاء المشروعات بأعلى جودة طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي الموعد المحدد.

مواد متعلقة

رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة يتفقد أعمال تنفيذ الحي السكني الخامس

رئيس القومي لبحوث الإسكان والبناء: نهدف لتغيير ثقافة البناء في مصر

مي عبد الحميد تكشف تفاصيل المشاركة في مسابقة العمارة الخضراء

صندوق الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة صديقة للبيئة في 2024

صندوق الإسكان: انتهينا من 649 ألف وحدة سكنية.. وجارٍ العمل في 211 ألف شقة أخرى

مي عبدالحميد تطلق مسابقة تصميم الإسكان الأخضر منخفض التكلفة

غدًا.. تسكين العملاء بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها بنطاق جمعية الأمل بالعبور الجديدة

مسئولو الإسكان والبنك الأوروبي يستعرضون خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر
الجريدة الورقية