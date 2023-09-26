بدء إجراء القرعة العلنية لتسكين عملاء جمعية الأمل بالعبور الجديدة

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14 /9/ 2023، وطبقًا لشرائح المساحات من (209م2 - 267م2 – 500م2) بنطاق جمعية الأمل "سابقًا".

نوه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إلى أن بداية الحضور في 10 صباحًا، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهًا عن أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الـ12 ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

في سياق آخر، أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، جولة تفقدية ضمن الجولات التفقدية بقطاع الإسكان بمنطقة الحي السكني الخامس (R5)، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة.

أوضح المهندس شريف الشربينى، أن مشروع الحي السكني الخامس R5 بمساحة ٨٨٥ فدانًا، ويضم ٢٢ ألف وحدة سكنية منها منطقة فيلات، حيث يجرى تنفيذ الحي طبقًا للطراز المعماري الخاص بوسط البلد، القاهرة الخديوية، ممزوجًا بالطراز الفرنسي الحديث، ويسمي جاردن سيتي الجديدة.

الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من المشروع:

كما عقد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعات موسعة عدة مع شركات عدة تم إسناد أعمال التنفيذ لها، وذلك بمواقع العمل، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من المشروع.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تنسيق الموقع العام بالحي، مشددًا على إنهاء المشروعات بأعلى جودة طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي الموعد المحدد.