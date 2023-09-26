خدمات الجامعات للطلاب ذوى الهمم.. أبرزها الإعفاء من المصروفات الدراسية

خدمات الجامعات للطلاب ذوى الهمم.. تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية في هذا الشأن، تعكف الجامعات المصرية على تذليل كل العقبات وتقديم كل التسهيلات لهؤلاء الفئات، كجزء من الحقوق الواجب تقديمها لهم تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

ووفرت الجامعات للطلاب الملتحقين بها بمختلف الفرق الدراسية من ذوي الاحتياجات الخاصة في العام الدراسي الجديد 2023، امتيازات وإمكانيات تسهيلًا على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في إتمام دراستهم في جميع جامعات مصر.

خدمات الجامعات للطلاب ذوى الهمم

أولت استراتيجية التعليم العالي اهتماما كبيرا لدعم الطلاب ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث أخذت الوزارة على عاتقها تحقيق أقصى قدر من التعاون مع مؤسسات الدولة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم داخل الجامعات ومنها:

الإعفاء من الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

توفير إدارة رعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بكل الجامعات.

توفير الإقامة بالمدن الجامعية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالشروط العامة المطبقة على باقى الطلاب.

منح إعانة مجانية للطلاب ذوى الهمم بجميع الجامعات.

المشاركة المجانية في جميع الأنشطة الطلابية.

إشراكهم في المجتمع الجامعي فى كافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية المقامة بالجامعات.