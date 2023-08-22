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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تفاصيل مبادرة خطى لخدمة ذوي الهمم| فيديو

مبادرة خطى لخدمة
مبادرة خطى لخدمة ذوي الهمم

كشفت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل مبادرة خطى لخدمة ذوي الهمم، قائلة: "إنها تأتي ضمن أهداف المؤسسة بالتكافل والتدخل السريع والمستمر لمساندة المواطنين الأكثر احتياجًا"، موضحة أن التقديم للمبادرة بسيط سواء عن طريق المكاتب الموجودة بالمحافظات أو التواصل مع المتطوعين أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي.

 

مبادرة خطى لخدمة ذوي الهمم

وأضافت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن هناك قاعدة بيانات كبيرة لدى مبادرة خطى، مما يسهل على القائمين التأكد من استحقاق الطالبين للمساعدة، ثم يتم المراجعة مع المحافظة الخاصة بكل حالة للتأكد من عدم وجود ازدواجية في الحصول على المساعدة ثم عمل احتفالية صغيرة في كل محافظة لتسليم الكراسي لذوي الهمم.

 

مبادرة خطى لخدمة ذوي الهمم

وأوضحت أن المرحلة الأولى من مبادرة خطى تشمل ٣ محافظات هم المنوفية والأقصر وسوهاج، وتتضمن ألف كرسي متحرك، عادي وكهربائي والمرحلة الثانية سيتم الإعلان عنها مع بداية الشهر المقبل.

 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز.
 

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