توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل البصري في صناعة الكتب بالأقصر

افتتح الأستاذ الدكتور حسن محمد أبو النجا - أستاذ التصميمات المطبوعة بجامعة الإسكندرية، نائبًا عن الأستاذ الدكتور دينا مندور - عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، المعرض الجرافيكي: رؤى جرافيكية مُعاصرة - توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز التواصل البصري في صناعة الكتب "أغلفة الكتب نموذجًا "، للفنان الدكتور أحمد جمال عيد - أستاذ مشارك ورئيس قسم التصميم والتواصل البصري بجامعة جدارا، ورئيس قسم الجرافيك السابق بجامعة الأقصر.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور ياسر الويشي، والأستاذ الدكتور إيناس حلمي، ونُخبة من أساتذة وطلبة كلية الفنون الجميلة والنقاد.

وجاء المعرض مُتحدثًا عن الاستفادة من دمج التقنيات المُعاصرة للذكاء الاصطناعي بتقنيات وبرمجيات الجرافيك الأخرى سواء الرقمية أو التقليدية في تصميم أغلفة كتب لروايات تم تنفيذها ونشرها بالفعل مع دور النشر المختلفة، حيث تم عرض (٢٠) غِلاف لـ (٢٠) كتاب متنوع ما بين القصة القصيرة والرواية والشعر، وذلك بقاعة العرض الرئيسة بقسم التصميمات المطبوعة ( الجرافيك ) بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية - جليم.

وتستمر فعاليات المعرض على مدار أسبوع من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٣ بعد الظهر.