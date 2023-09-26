مركز شباب بركة بقنا ينظم معرضا لبيع الشنط والملابس المستعملة وأدوات مدارس

نظمت إدارة شباب نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء مشروع مبادرة يوم الخير (شنط وملابس مستعملة وأدوات مدارس) وذلك بمقر مركز شباب بركة، حيث استهدف المشروع مشاركة الأهالى الأكثر احتياجًا بقرية بركة بنجع حمادي.

وتحدث مصطفى أبو جبل مدير المديرية بقنا، عن أهمية دور مراكز الشباب فى مثل هذه المشروعات التطوعية والخدمية للمشاركة الفعالة في جميع المجالات لأهل المنطقة.

وأوضحت عايدة محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي، بأن المشاريع الشبابية القومية المنفذة على أرض الواقع والموثقة فإنها تخدم كل الفئات العمرية ليرتقي وينهض بها المجتمع فكريًا وثقافيًا وخدميًا.

وحث الشباب على بث روح التعاون بينهم والتدريب والاعتماد على الذات وهذا ما ترتضيه الدولة وتحققه من إنجازات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مصطفى ابو جبل مدير المديرية بقنا، محمد عبد الرحيم الوكيل الشبابي بالمديرية وتحت إشراف وتنفيذ عايدة محمد مدير إدارة شباب نجع حمادي.