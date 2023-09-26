قومي المرأة بالبحيرة يواصل فعاليات حملة "بلدي أمانة"

واصل المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكيه رشاد مقررة الفرع، تنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لرفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستهدفت الحملة 8500 من السيدات والرجال والأطفال بإجمالي عدد 4250 زيارة بمراكز إيتاى البارود وادى النطرون، وحوش عيسي، بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

من الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس 2023 م، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.