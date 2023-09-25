الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

برئاسة أبوالغيط.. وزراء الزراعة العرب يجتمعون غدًا لبحث قضية الأمن الغذائي والتنمية

الجامعة العربية
الجامعة العربية

تعقد الأمانة العامة للجامعة العربية غدًا الثلاثاء اجتماعًا لوزراء الزراعة العرب برئاسة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط وبدعوة منه ؛ للتباحث حول قضية الأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية فى العالم العربي؛ بحضور وزراء الزراعة والمسؤولين عن هذا الملف فى الجهات المعنية بالدول العربية.

وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الذخيرى فى تصريح صحفى اليوم الإثنين إن المنطقة العربية تحتاج إلى العمل بشكل جماعي لإحداث اختراقات عديدة في هذا الملف الخطير وما يواجهه من تحديات جمة؛ منها ندرة الموارد المائية فى الإقليم العربي؛ تحديات تغير المناخ؛ الاضطرابات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية وكلها تحتاج إلى تعامل عربي يناسب حجم هذه التحديات.

الوزراء سيناقشون أطر التعاون في ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي

وأضاف الذخيري أن الوزراء سيناقشون أطر التعاون في ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي على كافة المستويات القطري والثنائي والجماعي.. وأعرب عن أمله أن يقف الوزراء والأمين العام على حجم التحديات وآفاق العمل المستقبلي للدفع بأجندات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية إلى الأمام.


وأوضح الذخيري أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ستقدم ورقة إطارية شاملة حول الملفات المطروحة  وما قامت به المنظمة فى مسيرة عملها خلال السنوات الخمسين الماضية فى تعاطيها مع قضيتي التنمية الزراعية والأمن الغذائي.


واعرب عن أمله أن يكون هذا الاجتماع الوزاري فاتحة خير لاصطفاف عربي جديد فى قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة وهى من الملفات المهمة جدا التى تعاني منها المنطقة العربية من عديد الصعوبات فى هذا الشأن.

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