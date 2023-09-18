البحيرة تطلق قافلة غذائية تضم 17 سيارة محملة بالمواد المدعمة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم،أطلقت محافظة البحيرة قافلة للسلع الغذائية تحت شعار "معاً ضد الغلاء" بالأسعار الإقتصادية المخفضة بنسبة تصل إلى 20 ٪.

حيث قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتفقد تلك القوافل قبل إنطلاقها من أمام ديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد.

و تضم القوافل 17 سيارة تشمل مختلف السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وبنسب تخفيض 20 ٪ والتى ستجوب مختلف القرى الأكثر إحتياجاً بمراكز (دمنهور - إيتاي البارود - أبو المطامير - ادكو).

و أكدت نائب المحافظ ،حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً.

مشيرةً إلى دعم المحافظة الكامل لتنفيذ المزيد من المبادرات والتي توفر سلعًا غذائية ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مدعمة بهدف تقديم سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بالإضافة إلى التوسع في فتح المنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية التموينية والبيطرية على الأسواق لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ضمن جهود الدولة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق.