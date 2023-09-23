أبو اليزيد يستعرض أهمية قرارات الرئيس السيسي لدعم المزارعين وتوفير الأمن الغذائي

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد بكلية الزراعة بجامعة عين شمس أهمية حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024 .

وأكد ان هذه القرارات تؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية بالمزارعين وخاصة صغار المزارعين حيث يمثل المزارع قوام الزراعة في مصر وأن ذلك يساعد أهالينا المزارعين على الاستدامة في الزراعة في ظل وجود العديد من التيسيرات التي تتخذها الدولة لهم سواء من خلال اتاحة قروض بفوائد ميسرة وكذلك المشروع القومي للتقاوي التي تبنته الدولة وأصبحت وزارة الزراعة تقوم بتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية ،حيث توفر وزارة الزراعة التقاوي بنسبة 100% للمساحات المنزرعة وبأسعار مدعمة .

أبو اليزيد: التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة عالية الإنتاجية

وأضاف أبو اليزيد في تصريحات ان التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة عالية الإنتاجية ،فمثلا إنتاجية الفدان من القمح كانت تتراوح من 14 و15 أردب للفدان ومع توفير التقاوى المعتمدة أصبح إنتاجية الفدان من القمح تصل الى 18 أردب مما يعود على المزارع بفائدة مالية وأيضا على الدولة ، كما أطلق الرئيس السيسي العديد من المشروعات القومية التي ساهمت في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وأيضا مشروع إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية ،والذى سيساهم في توفير ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل لأهالينا المزارعين بشكل مباشر وأيضا توفير ما يقرب من 6 مليون فرصة غير مباشرة كذلك إطلاق قاعدة تشريعية وأصدر الرئيس السيسي قانون الزراعة التعاقدية رقم 14 لسنة 2015 لتمكن المزارع من التعاقد مباشرة مع الهيئات أو المصانع لشراء المحصول وبالتالي يحد من الوسطاء والسماسرة لصالح المزارع ويتم تطبيق ذلك مع مصانع انتاج السكر من بنجر السكر ومصانع إنتاج السكر من القصب .

أبو اليزيد: إطلاق العديد من المشروعات القومية الزراعية تحقق الأمن الغذائي في مصر

وحول مدى أهمية مثل هذه المشروعات على الأمن الغذائي في مصر ، أوضح "أبو اليزيد " أن إطلاق العديد من المشروعات القومية الزراعية سواء في إضافة 4 مليون فدان للرقعة الزراعية أو المشروع القومي للتقاوي وغيرها من المشروعات الأخرى ساهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي في مصر حيث كان يتم استيراد كميات كبيرة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وزيت الطعام والفول الصويا والذرة الصفراء ومع زيادة إنتاجية هذه المحاصيل تقل نسبة الاستيراد ،كما نجحت مصر في حدوث اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من الخضراوات والفاكهة بإنتاجه 31 مليون طن ومصر صدرت 6.5 مليون طن صادرات زراعية بحوالي 3.4 مليار دولار .