السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات بمناسبة الاحتفال بيوم التفوق (فيديو)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات يوم للاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش “السيسي” جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات.

رئيس جامعة الإسكندرية

واستمع الرئيس لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة، بالإضافةى إلى قيام رئيس جامعة القاهرة بتوضيح الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعات في المؤشرات الدولية للجامعة.

وطلع الرئيس السيسي على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب في مبادرة حياة كريمة.

جامعة قناة السويس

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء إلى جامعة قناة السويس، وذلك ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.



و يقوم الرئيس بزيارة محافظة الإسماعيلية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية فضلا عن حضور مؤتمر بإستاد هيئة قناة السويس.