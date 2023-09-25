نقيب الفلاحين يطالب بدعم الرئيس السيسي.. لو هدفه المنصب لوزع الأموال على الشعب

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن مصر زرعت العام الماضي 3 ملاين و650 ألف قدان قمح للمرة الأولى في التاريخ، إنتاجيتها نحو 10 ملايين طن، وهذه الإنتاجية جاءت بسبب العلماء المصريين الذين توصلوا إلى بذور قمح إنتاجيتها مرتفعة، فالفلاح المصري باع الإردب، الـ150 كليو، قمح بنحو 1500 جنيه، وزادت إنتاجية الفدان من 18 إردب إلى 32 إردب.

وأكد خلال استضافته مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل محافظة لها أصناف معينة لزراعتها بحسب التركيبة المحصولية، وفتحنا 160 سوقا جديدة، وصدرنا نحو 7 ملايين طن فائض من الخضروات والفواكه، حتى الأسعار في الأسواق ليست مرتفعة بالنسبة للإنتاج، كيلو الطماطم في مصر بـ25 جنيها لكنه في فرنسا بما يعادل 100 جنيه.

ولفت إلى أن دعم الرئيس السيسي واجب من أجل مستقبل مصر، ولو كان يريد المنصب فقط لكان وزع الأموال على الناس ولم يهتم بإنشاء المشروعات التي سترى فائدتها الأجيال التالية، لن نرى رئيسا يعرف كل هذه التفاصيل عن الفلاحين والزراعة والري، فنحن في أزهى عصور الزراعة، كل ما طالبنا به تم عمله، زراعة تعاقدية، طرق زراعة جديدة وصوب.

ارتباط بطين الأرض

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أقام مشروعات عملاقة يتمتع بإنكار ذات غير مسبوق، فلم أر مدينة باسم السيسي، ولا قطار ولا كوبري ولا غواصة، بعد أن اعتدنا أن أي مسؤول يجب أن يبني مشروعات باسمه.

ولفت إلى أنه حين رأيت الرئيس السيسي في قرية سدس في بني سويف بين الناس تمنيت أن يعلن ترشحه للرئاسة اليوم قبل الغد، وهذا كلام ليس وليد اللحظة، فالفلاح يكون مرتبطا بطين الأرض أكثر من أي مواطن آخر.

وذكر أن الفلاحين الذين يختلفون على أولوية الري، إذا مرض أحدهم يروي جاره أرضه، فالفلاح دائما يرى الزرع كأنه طفل صغير يجب أن يروى، وما حدث خلال السنوات العشر الأخيرة من منع التعديات على الأرض الزراعية واستصلاح 4 ملايين فدان وشق وتبطين الترع للري، خير لمصر كلها يجري "على حجر الفلاح المصري".