المدير الفني لفريق بترول أسيوط: سعيد بفوز اليوم وهدفي هو الصعود

أعرب أحمد عبد المقصود، المدير الفني السابق للزمالك والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط، عن سعادته بفوز الفريق على النصر للتعدين بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين على ملعب النصر للتعدين.

أحمد عبد المقصود: سعيد بفوز اليوم وهدفي الصعود

واشار عبد المقصود الحمد لله نحن سعداء بفوز اليوم وأكرمنا الله بتعب اللاعبين "كنا متأخرين بهدف واحد في الشوط الأول وعوضنا الله في الشوط الثاني بثلاثة أهداف".

وأضاف: بدأنا الاستعداد في منتصف يوليو ولمدة شهرين أو أكثر حتى الآن. خلال الشهر الأول في أسيوط لعبنا مباراتين وسافرنا لإقامة معسكر في القاهرة لمدة 20 يومًا "لقد لعبنا 10 مباريات وعدنا ولعبنا مباراتين، لذلك تمكنا من خوض 14 مباراة وكان لهم تأثير كبير علينا".

وتابع: "دوري المحترفين سيكون ناجحا بكل تأكيد، ولكننا بحاجة للدعم المعنوي ولبث جميع المباريات، وسيتم تسويق العديد من اللاعبين من خلاله".

وأردف: “مباراة البروكسي ستكون صعبة وسنواجه فريقًا محترمًا ويمتلك مدربًا جيدًا. لقد لعبت مباراة جيدة أمام الزمالك في كأس مصر، لكن غدًا قررنا الراحة وفي الوقت الحالي لا نفكر في أي شيء. بعد عودتنا سنعالج أخطائنا ونعمل عليها وعلى فريق البروكسي”.

وأكد “سنعطي أهمية لكل مباراة، بعيدًا عن المنافسة. وأضاف: "أغلب لاعبي الفريق شباب ومواليد 2001 و2002. طموحنا وهدفنا بالتأكيد هو التقدم، لكن مباريات الدور الأول تعتبر مباريات كأس، لذلك سنتقدم خطوة بخطوة".