المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد جاهزة للعام الدارسي

أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد أن المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متميزة وشاملة لطلابها من مختلف الأعمار والجنسيات. وتعكف المدرسة حاليًا على استعدادات شاملة لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2024/2023 الدفعة الاولي من طلابها بداية

كما وفرت المدرسة فصولا مجهزة بشكل مثالي لضمان راحة الطلاب وتعزيز تركيزهم. سيتم تجهيز هذه الفصول بأثاث مريح وحديث، وستتميز بتوفير تكنولوجيا حديثة لتعزيز عملية التعلم وتطوير مهارات الطلاب في العصر الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، قد تم تخصيص معامل علمية وتقنية مجهزة بأحدث المعدات لتلبية احتياجات الطلاب المختلفة في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وسيتاح للطلاب الفرصة للمشاركة في التجارب العملية واستكشاف المفاهيم العلمية من خلال استخدام هذه المعامل.

تولي المدرسة أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالنواحي الرياضية والنشاطات البدنية. وقد تم تجهيز ملاعب ومرافق رياضية متعددة الاستخدامات لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم البدنية. سوف تقدم المدرسة مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والرياضات الجماعية لتلبية اهتمامات الطلاب المتنوعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدرسة ملتزمة بتقديم خدمات دعم شاملة للطلاب وأولياء أمورهم. ستوفر المدرسة فريقًا تعليميًا وإداريًا متفانيًا يعمل على تزويد الطلاب بالدعم الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي اللازم لتحقيق تطورهم الشامل.

فإن المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد مستعدة لاستقبال أول دفعة من طلابها في العام الدراسي الجديد 2024/2023. ستوفر بيئة تعليمية متميزة، وتهتم بتقديم تجربة تعليمية شاملة تراعي احتياجات الطلاب المختلفة، سواء في المجالات الأكاديمية أو الرياضية أو الاجتماعية. تعد هذه المدرسة خيارًا ممتازًا للأهل الباحثين عن تعليم عالي الجودة في منطقة الوادي الجديد.

المدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد

المدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد

المدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد

المدرسة الرسمية الدولية بالوادى الجديد