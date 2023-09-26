تعليم الوادي الجديد يستأنف تدريب المعلمين على القراءة والكتابة بطريقة برايل

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفالي نويفو، أنه بعد النجاح الذي حققه برنامج التدريب على القراءة والكتابة بطريقة برايل، سيستأنف القطاع التعليمي بالمحافظة تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم الخاصة والمدارس الخاصة. تمرين. وتوفير الفرص للمعلمين في مدارس التعليم العام.

وسيستفيد من البرنامج "الحاصلين علي الدبلوم المهني في التربية الخاصة" ومعلمو مدارس التربية الخاصة.

وذلك برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى التعرف على أدوات الكتابة بطريقة برايل المرفوعة، التعرف على أشكال الحروف المرفوعة وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية، التعرف على الحركات والإشارات وكيفية كتابتها وتشكيل الكلمة، التعرف على أعداد. والإشارات الحسابية وكيفية كتابتها، والتعرف على الاختصارات البسيطة والمركبة وكيفية كتابتها، وتعلم التعامل الجيد مع... المكفوفين وضعاف السمع.