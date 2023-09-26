لقاءات ثنائية لرئيس هيئة المحطات النووية خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية



عقد الدكتور امجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عددا من اللقاءات الثنائية أثناء مشاركته بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، ومن بينها ترأس سيادته لقاء وفد رؤساء الهيئات النووية مع الوفد الأردني برئاسة دكتور خالد طوقان لبحث سبل التعاون في المجال النووي للاستخدامات السلمية بين الجانبين والوقوف على آخر التطورات في المجال النووي.

كما عقد سيادته جلسة مباحثات مع الدكتور أليكسي ليخاتشوف مدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية روزأتوم حول آخر مستجدات البرنامج النووي المصري وسير تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والاستعدادات الجارية حاليا بموقع الإنشاءات لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى في 6 أكتوبر 2023 ولتنفيذ الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة في 19 نوفمبر 2023 وأيضا ومدى الجاهزية وتضافر الجهود لتحقيق وإنجاز كافة المعالم الرئيسية للمشروع خلال العام الجاري 2023.