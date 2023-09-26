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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تغيير مديري الإدارات التعليمية

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

وافق اللواء دكتور محمد الزملط محافظ الوادي الجديد، على حركة تغيير مدراء الإدارات التعليمية بالمحافظة، وفق المنافسة المعلنة، بهدف ضخ دماء جديدة تساهم في تحسين العملية التعليمية

وتضمنت الخطوة تعيين مجدي محمد محمود مديرا لإدارة الداخلة التعليمية، وسمير طاهر مديرا لإدارة باريس التعليمية

كما عين لمدة سنة من تاريخ الاعتماد وحيد صلاح، أيمن أحمد وكيلا للإدارة التعليمية بالداخلة.
حنفي وكيل إدارة بلاط التعليمية، عبد الحميد زين الدين وكيل إدارة الفرافرة التعليمية.

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