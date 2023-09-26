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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المصرية لحقوق الإنسان: هناك حرصً على إجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية (فيديو)

عصام شيحة رئيس المنظمة
عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

علق عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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وقال عصام شيحة في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن”،:" مؤتمر الوطنية للانتخابات كان منضبطا وحدد كل شيء مرتبط بالعملية الانتخابية".

وأضاف عصام شيحة:" مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات نجح في لفت نظر عدد كبير من المصريين للانتخابات الرئاسية"، متابعا: "الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن  فترة  كافية لاستكمال التوكيلات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أن الدولة لا تقيد أي مواطن في الانتخابات الرئاسية".

سيكون هناك متابعة دولية للانتخابات الرئاسية

وأردف: "هناك حرصً على إجراء الانتخابات بشفافية، وسيتم متابعة هذا الأمر بدقة شديدة، وسيتم كتابة التقارير بدقة شديدة جدً"، مضيفا:" سيكون هناك متابعة دولية للانتخابات وليس لدينا ما نخشى منه ".

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