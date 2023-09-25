صور.. بدء إنتظام العمل بسرفيس دهب

تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين قام السيد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينة، بتجميع سائقى السرفيس ومعهم السيارات الخاصة بهم أمام الحملة الميكانيكية.

حيث تم تركيب إستيكرز لجميع السيارات المرخصة سرفيس داخلى مدينة دهب وتم تخصيص رقم كودى لكل سيارة بغرض السيطرة عليها ومحاسبة المقصرين .



وسيتم بدء إنتظام العمل بسرفيس دهب من باكر الثلاثاء الموافق 9/26 طبقاً للتعليمات الآتيه :

1ـ خط السير ( المدينة ــ المشربة ــ العصلة ) .

2 ـ الأجرة الموحدة .. خمسة جنيهات لكامل خط السير أو جزء منه .

3ـ التزام جميع السرافيس بخط السير كاملاً وليس جزء منه بقيمة الأجرة الموحده .

4ـ تم وضع رقم كودى على جميع السرافيس للسيطرة عليها ومحاسبة المقصرين .

يهيب السيد رئيس المدينة المواطنين بالآتى :

1ـ إستخدام السرافيس بدلاً من السيارات الدبل كابينة لإنجاح التجربة .

2ـ تصوير السيارات التى ترتكب مخالفات في خط السير أو الأجرة وإرسالها على الصفحة الرسمية للمدينة .