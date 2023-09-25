رعاية شباب جامعة أسيوط تجتمع لوضع خطط أنشطة العام الجديد

بناءً على تعليمات الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وإشراف المحاسب محمد شحاتة، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي، بوضع خطة للأنشطة الطلابية.

تزامنًا مع بدء العام الجامعي الجديد، وذلك إيمانًا بدور النشاط في ثقل شخصية الطلاب وفتح مداركهم واكتمال تأهيلهم على النحو الأمثل، وهو ما يأتي جنبًا إلى جنب مع ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وتدريبية وفكرية وثقافية.



اجتمع محمد حسين أبو العلا، مدير رعاية الشباب بالأمانة العامة المساعدة بجامعة الأزهر للوجه القبلي، بمديري رعاية الشباب بكليات الوجه القبلي بنين وبنات، وذلك لمناقشة استعدادات فرع الجامعة لاستقبال العام الدراسي والطلاب والطالبات الجدد.

وقال محمد أبو العلا أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ لائحة خطة الأنشطة الطلابية وتنسيق حفل استقبال الطلاب الجدد في بداية العام الدراسي الجديد، وبيان بالأنشطة الطلابية التي سوف يتم تنفيذها خلال العام الجامعي الجديد.



وأشار مدير إدارة رعاية الشباب إلى أنه سوف يتم عمل مخيم لاستقبال الطلاب الجدد يستمر لمدة أسبوع؛ لمساعدة الطلاب الجدد وأولياء أمورهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في بداية العام الجامعي الجديد.

جامعة الازهر باسيوط.. رعاية الشباب تجتمع لوضع خطط أنشطة العام الجامعي الجديد

جامعة الازهر باسيوط.. رعاية الشباب تجتمع لوضع خطط أنشطة العام الجامعي الجديد