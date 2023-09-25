وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

لقي 3 أشخاص حتفهم مساء اليوم الإثنين، وأصيب 13 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق البحر الأحمر - سوهاج بالقرب من الكيلو 10.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق البحر الأحمر سوهاج في حدود محافظة قنا عند الكيلو 100.

وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، إلى الآن، جراء وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق البحر الأحمر سوهاج في حدود محافظة قنا.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.