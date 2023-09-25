السعودية تكشف تفاصيل طقس شهري أكتوبر ونوفمبر.. الأرصاد تُحذّر

حذر المركز الوطني للأرصاد في "المملكة العربية السعودية"، من سقوط أمطار "شديدة" أعلى من المُعدل الطبيعي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر العام الجاري، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، عبر منصة "إكس"، أن الأمطار المتوقعة ستكون بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على معظم مناطق المملكة.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز السعودي للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير.

وقال المركز إنه من المتوقع أن يصاحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وأوضح أن ذلك سيؤثر على محافظات المجاردة وبارق ورجال المع ومحايل، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

نتنياهو يُعلّق مُجددًا حول اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية، خلال الأشهر القليلة المُقبلة، أو سيتم تأجيله لسنوات عدة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، "إننا نقترب من السلام كل يوم، وهناك فرصة سانحة خلال الأشهر القليلة المقبلة"، لكنه استدرك بالقول: "إذا لم نفعل ذلك، فسوف يتأخر الأمر لسنوات. فعندما يتوق 3 قادة و3 دول.. الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل إلى تحقيق نتيجة، فإن فرص النجاح تزداد"، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو، أن "الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزءًا من الاتفاق"، وأن "بإمكانهم الاستفادة منه".