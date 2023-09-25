أحمد موسى: الشعب يطالب بترشح السيسي والرئيس لن يرفض النداء (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة ليس لها أي علاقة بانتخابات الرئاسة 2024، معقبا: "الأمر في يد الهيئة الوطنية للانتخابات بواقع قاض لكل صندوق، والفترة الرئاسية المقبلة تبدأ من 2024 حتى 2030".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم : "الشعب المصري طلب ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس لن يرفض نداء الشعب في انتخابات الرئاسة 2024".

إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لترشح السيسي

وعرض أحمد موسى الإقبال الكبير من قبل المواطنين على مكاتب الشهر العقاري؛ لتحرير توكيلات لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 بعد إعلان الهيئة الوطنية لانتخابات عن موعد انتخابات الرئاسية وعلق قائلا: من اليوم قد دخلنا في أجواء الانتخابات.